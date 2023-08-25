Диетолог назвала неожиданную пользу инжира Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах инжира при борьбе с кашлем

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Полезные свойства инжира позволяют использовать его для лечения кашля, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что этот фрукт является природным бактерицидным и противовоспалительным средством, поэтому раньше, когда еще не было муколитических аптечных препаратов, разжижающих мокроту и облегчающих ее выведение, инжир активно использовался при кашле.

Инжир размачивают в молоке, а потом пьют теплое молоко именно с инжиром. Очень хорошо отходит мокрота, уменьшается кашель, человек быстрее выздоравливает, — подчеркнула врач.

Кроме того, инжир богат такими полезными микроэлементами, как калий и магний, продолжила диетолог. Первый обуславливает мочегонный эффект и укрепляет сердечную мышцу, второй понижает давление, оказывая успокоительный эффект на сердечно-сосудистую и нервную системы. Укреплению нервной системы способствуют и витамины группы В.

Эксперт рассказала и о роли фосфора, содержащегося в инжире и улучшающего состояние ногтей и интеллектуальную активность.

В инжире достаточно много клетчатки. Поэтому он улучшает перистальтику, выводит различные токсичные вещества, радионуклиды, забирает на себя избыток жиров и сахаров, — отметила Соломатина.

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