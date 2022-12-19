Диетолог назвала лучшие домашние блюда для новогоднего стола Диетолог Пичугина назвала холодец, морс и домашние десерты лучшими блюдами для новогоднего стола

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Домашний холодец и десерты, а также сваренный самостоятельно морс являются лучшими блюдами для новогоднего стола, такое мнение высказала в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина. Она призвала отказаться в праздники от большого количества жирного и соленого, поскольку это может быть чревато для здоровья.

Ограничьте себя в солениях, маринованных овощах и копченостях. От колбасных изделий и сыра тоже лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз, — пояснила Пичугина.

Диетолог подчеркнула, что важно постараться исключить жирное. Врач объяснила, что такие продукты не сочетаются с алкоголем и могут вызвать приступ панкреатита.

Кроме того, следует быть аккуратнее со спиртным, сладкими газировками и пакетированными соками, в которых очень много сахара. Заменить последний сможет самостоятельно приготовленный морс, а если это невозможно — пить больше простой воды.

Вместо вредных для здоровья продуктов Пичугина посоветовала отдать предпочтение овощам, фруктам и запеченным блюдам.

Приготовьте легкие салаты из зелени и свежих овощей, блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы. Добавьте низкокалорийные соусы. <...> Еще один отличный и низкокалорийный продукт — домашний холодец. Самое главное — еды не должно быть много, — уточнила врач.

Покупные торты диетолог посоветовала заменить фруктам. Кроме того, в качестве альтернативы магазинным сладостям диетолог рекомендовала домашние низкокалорийные десерты.

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