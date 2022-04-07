Диетолог Соломатина напомнила о важности «правила тарелки» при похудении

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru посоветовала людям, которые хотят сбросить вес, соблюдать «правила тарелки». В качестве примера она рассказала, что должно быть на обед для быстрого и эффективного похудения.

Вообще тарелка должна так располагаться: на одну сторону мы кладём овощи, а вторую половину делим ещё раз пополам. На одной лежит какой-то белковый продукт, например мясо или рыба, а на другой — какой-то гарнир. Это может быть гречка или бурый рис, — пояснила Соломатина.

По словам диетолога, при эффективном похудении нужно употреблять пищу в тушёном, запечённом или отварном виде, а вот от мяса в жареном виде стоит отказаться. Также она порекомендовала соблюдать водный режим (минимум 30 мл на каждый килограмм веса в течение дня), пятиразовое питание и не забывать про физические нагрузки.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с NEWS.ru рассказал о допустимой ежедневной порции сахара в день. Специалист объяснил, что в среднем можно употреблять от 12 до 22 граммов сахара в день. Гинцбург напомнил о том, что сахар содержится во многих продуктах, поэтому необходимо учитывать этот фактор. Особое внимание стоит уделить людям, у которых есть проблемы с сосудами.