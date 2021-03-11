Девять имамов обвинили муфтия Башкирии в поддержке экстремистов

https://static.news.ru/photo/89688b86-8255-11eb-a0a4-96000091f725_660.jpg Айнур Биргалин Фото: aynurbirgalin/instagram.com

Девять имамов из Абзелиловского района Башкирии обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Духовные лидеры общин заявили, что муфтий региона Айнур Биргалин ведёт «открытую политику на ваххабизацию населения» и не уважает местные традиции.

Обращение к главе государства выложил на своём сайте имам мечети деревни Таштимерово Назир Сабитов. Авторы послания уверяют, что «вся смута» началась в 2019 году, когда Биргалин возглавил Духовное управление мусульман Республики Башкирия (ДУМ РБ). Молодой муфтий с тех пор намеренно ведёт политику по радикализации местных жителей, мечетей и мусульманских общин, уверяют имамы.

По словам авторов послания, в Башкирии «ведётся активная пропаганда идеологии ваххабизма» и «информационная война против приверженцев традиционного ислама». Часть имамов Абзелиловского района из-за несогласия с политикой муфтия вышли из состава ДУМ РБ и намерены вступить в Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ РФ) под руководством Талгата Таджуддина, мотивируя это тем, что ЦДУМ РФ «ведёт политику по сохранению и укреплению традиционного ислама». Путина попросили снять Биргалина с поста и принять меры в отношении его заместителя Фидана Газизова.

Сам глава ДУМ РБ все обвинения в свой адрес отвергает. В беседе с «Коммерсантом» он подчеркнул , что устав управления закрепляет следование нормам традиционного ислама.

Мы не имеем никакого отношения к ваххабизму и осуждаем это течение. Мы за мир и спокойствие и будем всегда чтить традиции ислама без всякого инакомыслия и идеологии посторонних религиозных и политических деятелей, — сказал муфтий.

Биргалин заявил, что выложивший обращение к Путину имам Сабитов часто критикует президента в соцсетях. Муфтий добавил, что авторы послания не пользуются авторитетом у населения.

Они говорят, что якобы их много и за ними стоит народ. На самом деле за ними никто не стоит. Они не проводят пятничные богослужения, к их мечетям даже тропинки от снега никогда не расчищены, — сказал Биргалин.

Ранее муфтий Чечни Салах Межиев назвал ношение никаба (скрывающий лицо мусульманский платок с узкой прорезью для глаз) первым шагом на пути к терроризму, писал NEWS.ru.