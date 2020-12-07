Муфтий Чечни осудил девушек, которые носят никаб вместо хиджаба

https://static.news.ru/photo/81735ce2-38b0-11eb-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claus Bonnerup/imago stock&people/Global Look Press

Муфтий Чечни Салах Межиев назвал ношение никаба (скрывающий лицо мусульманский платок с узкой прорезью для глаз) первым шагом на пути к терроризму.

По его словам, в Чечне нет традиции ношения никаба, он распространён в арабских странах. Девушки могут носить традиционный на Кавказе хиджаб, который оставляет лицо открытым.

Когда они так закрываются от всех остальных, кто так не закрыт начинают считать кафирами (неверными. — NEWS.ru), тогда портится то, что у них в сердце, — цитирует Межиева Lenta.ru.

Он добавил, что у тех, кто носит никаб, может появиться и пояс с взрывчаткой. При этом критиков своей позиции он назвал врагами Аллаха, «ваххабитами, иблисами, шайтанами», добавив, что считает харамом ношение одежды не «своего народа».

Ранее совет улемов (мусульманских учёных) Духовного управления России опубликовал заключение, согласно которому брак мусульманина с иноверкой допускается в исключительных случаях и по решению местного духовенства. При этом женщина должна следовать предписаниям ислама. Решение вызвало большой резонанс в российском обществе.

Как писал NEWS.ru, Межиев прокомментировал запрет на браки с девушками-немусульманками. По словам Межиева, это положение исламской религии является общеизвестным.