Девушку с высоким уровнем сахара отказались госпитализировать в Братске

https://static.news.ru/photo/242362fa-b0a5-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Братска рассказал, что инсулинозависимую девушку с высоким уровнем сахара и температурой не приняли ни в одну из больниц города. По словам мужчины, в городе закрыты все медучреждения, а скорая помощь очень долго едет к пациентам. В самих больницах эту ситуацию объяснили тем, что оказывают помощь только больным коронавирусом.

В своём обращении, которое было опубликовано в YouTube, он заявил, что сейчас Россия напоминает ему концлагерь и ему «стыдно жить в такой стране».

По его словам, из-за коронавируса наши доблестные медики не работают, все медицинские учреждения закрыты, если что-то с человеком случается, то остаётся вызывать только скорую, которая «чёрт знает, когда приедет».

Ни одна больница города Братска не приняла ребёнка, как шарик бильярдный пинали туда-сюда. Это что такое? Мне стыдно, что я живу в этой стране, — заявил мужчина.

Позднее мужчина опубликовал ролик, в котором извинился и поблагодарил врачей. Некоторые пользователи высказали предположение, что на него «надавили» сверху, сообщают «Аргументы недели».

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса для некоторых она обернулась новым опытом и улучшением жизненных условий. Волонтёры начали забирать к себе тяжелобольных людей из медицинских учреждений. Они обрели дом, а добровольцы — новых членов семьи. Правда, эксперты высказывают опасения, что после карантина многих из подопечных ждёт возвращение в казённые учреждения, что может спровоцировать всплеск психологических расстройств.