Девушкам объяснили, как избавиться от усиков на лице Эндокринолог Гончарова рассказал, как девушкам избавиться от усиков на лице

Косметологические процедуры для лица / Фото Shutterstock

Проблема избыточного роста волос, по мужскому типу у женщин, довольно серьезная косметическая проблема, которая может свидетельствовать и о серьезных заболеваниях, заявила доктор медицинских наук Анна Гончарова. Также эндокринолог в разговоре с NEWS.ru отметила, что особое внимание этой проблеме надо уделять в пубертатный период и во время беременности.

Проблема избыточного роста волос, по мужскому типу у женщин, достаточно серьезная косметическая проблема, которая часто нарушает социальную адаптацию и снижение самооценки. Как правило, такие проблемы наиболее часто проявляются в пубертатный период и провоцируются родами, — заявила Гончарова.

Также эксперт рассказала, какие еще категории граждан подвержены этому неприятному недугу, и объяснила, как наиболее эффективно с ним бороться.

Стоит отметить, что это явление также наблюдается у пациентов в период резкого набора веса, менопаузы и в том числе может свидетельствовать о серьезных гинекологических заболеваниях. В таких случаях остановить рост усов могут только антиандрогенные препараты, и то, они не приведут к выпадению непосредственно самих волос, а только уменьшат скорость их роста и их плотность. Так что единственным действенным способом в этой ситуации остается косметолог. Причем не стоит ограничиваться только походом к косметологу, но и обязательно посетите врача, так как, повторюсь, данная ситуация может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, — отметила Гончарова.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов заявил, что плохое состояние волос может говорить о возможном развитии онкологического заболевания. Также он добавил, что человеческие волосы всегда реагируют на изменения во внутренних органах или внешней среде.