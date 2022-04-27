Токсиколог Кутушов назвал ломкость волос возможным предвестником рака

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Плохое состояние волос может говорить о возможном развитии онкологического заболевания, заявил токсиколог Михаил Кутушов. Он добавил, что человеческие волосы всегда реагируют на изменения во внутренних органах или внешней среде, пишет Lenta.ru.

После родов, при раке и в старости волосы ломкие, сухие и не укладываются в причёску. К старости волосы начинают расти в носу, ушах, они топорщатся, резко утолщаются. Такие волосы можно назвать «дикими» и по их наличию или появлению определить начало старения организма, — пояснил Кутушов.

По его словам, если разрезать волос поперёк, то можно будет увидеть его спиральную структуру. Исходя из полученных таким образом данных медики могут поставить соответствующий диагноз. Для поддержания здоровья волос Кутушов порекомендовал россиянам исключить из рациона глютен, сахар и кофе.

Ранее трихолог Татьяна Егорова заявила, что единственный способ решить проблему выпадения волос — ускорить процесс их роста. Однако эксперт подчеркнула, что обратить процесс облысения вспять нельзя. Спикер добавила, что недуг развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола.