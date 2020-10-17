Девочка родилась с волосами, как у героини аниме

https://static.news.ru/photo/6eb299b4-111f-11eb-a271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Paulus/imageBROKER.com/Global look Press

Пользователь сайта Reddit с ником chinlips в середине октября стал отцом девочки с необычными волосами. Мало того, что у малышки густая шевелюра, так ещё и частично серебристая.

Ребёнка назвали Майей. Отец, хвастаясь новорождённой, подписал снимок так: «У нашей малышки волосы, как в аниме».

Пользователи форума не смогли воздержаться от шуток про героев аниме.

Мне очень жаль, что ваша дочь останется сиротой. Не забудьте оставить ей сломанный кулон, благодаря которому она сможет найти своего сводного брата или сестру, — написал один из пользователей Reddit.

Особенности окраса волос девочки есть научное объяснение. Подобное явление называется полиозис. Это означает, что в организме не хватает пигмента меланина, который как раз и отвечает за окрас волос, пишет medialeaks.ru.

Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как выглядел бы нидерландский художник Винсент Ван Гог, который прожил до 37 лет, в более зрелом возрасте.