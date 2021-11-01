Детский омбудсмен поддержала идею создать базу вакансий для подростков

Депутат Госдумы Денис Майданов предложил усовершенствовать трудовое законодательство в сфере трудоустройства подростков и создать единую базу проверенных вакансий для несовершеннолетних работников по всей стране. Эту инициативу в беседе с NEWS.ru поддержала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По её мнению, этот реестр поможет обезопасить детей от неблагонадёжных работодателей.
Создать реестр благонадёжных работодателей- это хорошая идея. Она позволит обезопасить детей от неблагонадёжных работодателей. С подростками могут заключить договор, а потом не заплатить и у них нет финансовых и юридических возможностей идти в суд. Создание такого реестра было бы очень желательно и он гарантировал бы, что несовершеннолетние работники гарантированно получали бы зарплату за свой труд, — отметила Волынец.
Она напомнила, что есть сезонные предложения по трудоустройству, например на сельхозпроизводителях, где не хватает рабочих рук, например при сборке урожая, а дети в этот момент свободы и их труд можно использовать.
Волынец считает, что реестр поможет работодателям оперативно подбираться работников и выполнять координационные функции.
Реестр можно совместить со службой занятости для того, чтобы обе стороны: и работодатели и несовершеннолетние работники были максимально друг другу полезны, — отметила детский омбудсмен.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов заявил, что интерес несовершеннолетних к работе во время пандемии, когда упал доход многих семей. По его мнению, молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет в наибольшей степени подвержены деструктивному влиянию, поэтому работа может заменить им уличное времяпрепровождение и защитить их. Политик считает, что необходимо усовершенствовать законодательство в сфере трудоустройства подростков.