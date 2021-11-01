Детский омбудсмен поддержала идею создать базу вакансий для подростков

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Доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%. При этом пациенты, привитые против коронавирусной инфекции, практически не попадают в больницы с тяжёлым течением заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершённой вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше.<...> Сегодня абсолютно точно тяжёлых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень...