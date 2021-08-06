Дети погибли в массовом ДТП с двумя грузовиками под Ростовом

Четверо человек, в том числе годовалый малыш и подросток, погибли в массовом ДТП в Ростовской области. Об этом пишет «112».
В результате инцидента
Как видно на опубликованных кадрах, некоторые легковые машины были смяты от силы удара. По дороге разбросаны обломки. Часть трассы перекрыта для движения — водителям приходится объезжать место аварии.
Как
Предварительно, пострадали пять человек, четверо погибли, в том числе один ребёнок до года, — говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС добавили, что сообщение о ДТП поступило в 11:05 мск. На место аварии направлены спасатели для деблокирования пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники.
Ранее в Бурятии попал в аварию автобус с 25 пассажирами. Все они доставлены в больницу.