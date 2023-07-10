Десятки машин утонули, люди в воде по пояс: кадры мощного потопа в Сочи Сильнейший ливень обрушился на город — пляжи закрыты, введен режим ЧС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Сильный ливень обрушился на Сочи утром 9 июля. Из-за залпового дождя пострадали транспортные средства местных жителей и отдыхающих в микрорайоне Хоста — потоком смыло около десяти машин. За прошедшую ночь в этом районе выпало около 80 мм осадков, некоторым жителям потребовалась эвакуация. Штормовое предупреждение из-за подъема воды в реках действует до 11 июля.

Кратковременный ливень прошел в Адлере. Там затопило федеральную трассу. Очевидцы сообщали, что ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители рассказали, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

В ночь с 9 на 10 июня в районе Сочи временно перекрыли участок федеральной трассы А-147, которая является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим курорт с другими регионами. В ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что решение принято в связи с сильными ливнями.



10 июня в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Мирный. Ливни подтопили 10 улиц и переулков поселка, входящего в состав федеральной территории Сириус. В пунктах временного размещения в Сириусе и Хостинском районе Сочи находятся 240 человек.

Последствия подтопления в курортном Сочи — в фотогалерее NEWS.ru.