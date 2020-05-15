Десять дагестанских туров родились в Московском зоопарке

https://static.news.ru/photo/359d1c62-9677-11ea-98b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moscow zoo/vk.com

В зоопарке Москвы в период с 5 по 11 мая родились десять дагестанских туров, сообщает зоосад в социальных сетях.

Рады сообщить, что группа наших дагестанских туров удвоилась — и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят — 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес — от 3 до 3,5 килограмма, — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Беременность началась осенью. В зоопарке отметили, что она проходила без существенных вмешательств зоологов и ветеринаров — оказывалась лишь небольшая помощь.

Там также подчеркнули, что группа дагестанских туров в Московском зоопарке является самой большой среди зоопарков стран СНГ.

Ранее московский зоопарк сообщил о прибавлении в группе кошачьих лемуров, которая теперь состоит из восьми животных, писал NEWS.ru.