Детёныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке

https://static.news.ru/photo/52ed3d92-9028-11ea-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Московский зоопарк сообщил о прибавлении в группе кошачьих лемуров, которая теперь состоит из восьми животных.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, позднее уже подросшего детёныша передадут одному из российских или зарубежных зоопарков.

Остальные лемуры с дружелюбием отнеслись к малышу и часто позволяют ему посидеть у себя на спине. Сейчас он исследует вольер и перенимает повадки сородичей. Понаблюдать за детёнышем сейчас можно только онлайн на страницах зоопарка в соцсетях, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее в Московском зоопарке сообщили, что животные начали скучать по посетителям. Все обитатели зоосада регулярно получают свой рацион, с ними проводят тренинги, придумывают для них головоломки и игрушки, но они стали больше наблюдать за работниками, активнее подходить к каждому идущему мимо их территории.