Дерматолог рассказала, можно ли лысым людям посещать бассейн без шапочки Дерматолог Жовтан назвала шапочки в бассейне обязательными для лысых мужчин

Шапочка для купания является обязательным атрибутом посещения бассейна в том числе на лысых мужчин, это прописано в санитарных нормах, рассказала NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По словам врача, эти правила распространяются на всех без исключения.

Логично подумать, что мужчинам, имеющим очень короткие волосы, или лысым, носить шапочку не обязательно. Это не так. Правила посещения бассейнов касаются всех. Кроме того, шапочка защищает уши от нежелательного попадания воды в слуховые проходы и вероятного инфицирования, — объяснила специалист.

При этом девушкам с длинными волосами в бассейне шапочка поможет защитить прическу от воздействия хлора, отметила Жовтан.

Средства для обеззараживания воды агрессивно воздействуют на стержень волоса, приводя к сухости, ломкости и посеченным кончикам. Помимо того, шапочки делают плавание более безопасным, особенно для детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья — они становятся более заметными в воде, — добавила она.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что ротавирус и энтеровирус являются самыми распространенными вирусами, которыми заражаются при купании в бассейнах. Кроме того, через воду в организм человека может вирус гепатита A, а также вирусы ветряной оспы и герпеса, которые некоторое время способны выживать даже в хлорированной воде, отметил врач.