Депутаты рассмотрят проект о запрете выдачи сведений о должностных лицах

https://static.news.ru/photo/104d184c-395e-11eb-b3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума рассмотрит законопроект, согласно которому запрещается выдавать третьим лицам информацию о прокурорах, дознавателях, военных и не только. Авторами инициативы стали парламентарии Василий Пискарёв, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин.

В правовой норме отмечается, что разглашение информации о должностных лицах и их частной жизни может мешать осуществлению их профессиональной деятельности. Обнародование соответствующих сведений, согласно законопроекту, будет запрещено даже в случае, если нет никакой угрозы безопасности фигурантов той или иной истории.

Однако авторы закона считают, что выдача подобной информации может быть также и целесообразной. Исключением является ситуация проведения предварительного расследования по уголовному делу, исполнения требований антикоррупционного законодательства или с разрешения самого должностного лица.

Также в правовой норме прописано дополнение закона об оперативно-разыскной деятельности запретом на разглашение сведений, которые содержатся в запросах гражданам и организациям, кроме информации, оглашённой в открытом судебном заседании и не только, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный совместно с комиссиями Совета Федерации по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ.

Согласно законопроекту, к иноагентам причисляются отдельные физлица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование.