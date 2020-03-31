https://static.news.ru/photo/3ee6019c-7329-11ea-aaa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Во вторник, 31 марта, депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому регионы смогут самостоятельно вводить налог на самозанятых.

Авторами инициативы являются председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв. По их словам, на данным момент количество граждан, которые перешли на этот специальный налоговый режим, достигло 550 тысяч человек. Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) могут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наёмных работников.

Эксперимент по введению указанной формы с 2019 года проводят на территории нескольких городов и регионов РФ.

Востребованность такого режима налогообложения заключается в том, что она позволяет самозанятым россиян легализовать свой бизнес с минимальными издержками и вести предпринимательскую деятельность в наиболее простом для себя режиме, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, право регионам устанавливатьналог на самозанятых предлагается передать с учётом востребованности соответствующего режима у жителей того или иного субъекта РФ.