Депутаты Госдумы приняли закон о реформе ОМС

https://static.news.ru/photo/95680454-2e52-11eb-a71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы во вторник, 24 ноября, приняли закон о реформе системы ОМС. Согласно документу, часть полномочий страховщиков переходит Федеральному фонду обязательного медицинского страхования. В частности, речь идёт об организации медицинской помощи, которая оказывается федеральными учреждениями.

Как отмечается в правовой норме, правительство страны в составе базовой программы ОМС установит нормативы объёмов предоставления специализированной и высокотехнологичной помощи, нормативы финансовых затрат на единицу предоставлений указанного вида помощи и порядок установления тарифа на её оплату.

В документе прописано, что объёмы предоставления медицинских услуг должны распределяться федеральными организациями по решению органа исполнительной власти федерального уровня. Порядок устанавливается кабинетом министров с учётом мощностей организаций и объёмов оказываемой медицинской помощи за счёт иных источников финансирования.

Изначальная редакция правовой нормы предполагает, что необходимо в два раза сократить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией с 1–2% до 0,5–1%. Это нужно для того, чтобы высвободить средства обязательного страхования в объёме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году. Данные деньги могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС. Однако ко второму чтению эти параметры были изменены. В окончательной редакции законопроект предлагает установить норматив в размере 0,8–1,1%, передаёт РИА Новости.

ФФОМС после принятия документа будет вести как реестр медицинских организаций, которые осуществляют работу в области обязательного страхования, так и тех учреждений, что действуют в среде страхования по территориальным программам ОМС.

Кроме того, подведомственным Минздраву организациям позволят оказывать первичную и скорую помощь (в том числе высокотехнологичную) в соответствии с территориальной программой ОМС.

Как ранее передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального закона о Государственном совете РФ. В нём прописан статус и принцип формирования этого органа.

В документе сказано, что Госсовет является конституционным государственным органом, который сформирован российским президентом для обеспечения согласованного взаимодействия органов единой системы публичной власти.