Депутат высказался против усыпления бродячих собак
Депутат ГД Баженов: власти РФ в состоянии оградить граждан от опасных бродячих собак
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:38, 26 января 2022
Депутат Госдумы Тимофей БаженовФото: Артем Геодакян/ТАСС
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У властей есть возможность ограждать людей от опасных бродячих собак, также они в силах оградить собак от опасных людей, поэтому все должны жить в мире и никаких животных просто так усыплять не стоит, считает депутат Госдумы Тимофей Баженов. Он подчеркнул, что политикам стоит заняться разработкой «нормальной правоприменительной практики», пишет «Радио 1».
Я считаю, что мы сейчас должны заниматься разработкой нормальной правоприменительной практики. У местных властей есть возможности пользоваться действующим законодательством и ограждать людей от бродячих собак, а также ограждать собак от агрессивных намерений людей. Никого не нужно убивать. Всем нужно научиться соблюдать действующее законодательство, — высказался Баженов.
Ранее депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно отстреливать, а для зоозащитников предусмотреть смертную казнь. Людей, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, он назвал «пятой колонной», а запрет на убийство собак — «абсолютной чушью», навязанной извне.