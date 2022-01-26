Депутат высказался против усыпления бродячих собак

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Алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания и пристрастие к кофеину у беременных женщин несут ряд рисков как для будущих матерей, так и для младенцев в их утробе, рассказал в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог Армен Краюхин. По его словам, злоупотребление алкоголем во время беременности может спровоцировать выкидыш или врождённые пороки у плода. Дети курящих матерей чаще болеют, а злоупотребление кофеином опасно для нервной системы и сосудов плаценты.

У будущей матери, злоупотребляющей алкоголем, риск выкидыша увеличивается в 2–4 раза. Внутриутробное воздействие алкоголя приводит к появлению ряда проблем — от врождённых пороков до неврологических расстройств и нарушений развития. Может...