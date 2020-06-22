Депутат объяснила, как поправки в Конституцию защитят семейные ценности

https://static.news.ru/photo/2c7ed94e-b482-11ea-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ольга Окунева заявила о намерении принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Она считает, что в поправках «отводится приоритет семейному воспитанию», а также заботе государства о детях, не имеющих возможности воспитываться в семье.

Защита семейных ценностей позволяет не разрушать семейные традиции, укреплять семью, воспитывать в детях уважение младших к старшим, — пояснила телеканалу «360» Окунева.

Она также добавила, что избиратели ни разу не просили у неё разъяснений по теме брака как союза мужчины и женщины, что, по её мнению, говорит о сохранении традиций в «нашей многонациональной стране».

Окунева полагает, что в случае принятия поправок в России изменится государственная политика, «Основной закон будет давать ещё более оснований для отстаивания тех позиций, которые будут прописаны в Конституции».

Как писал NEWS.ru, содержательной работы в Госдуме РФ станет больше в случае принятия поправок к Конституции, считает спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, граждане страны получат право решать через своих представителей в ГД, какими будут министры, вице-премьеры и глава кабмина. Однако окончательный вердикт останется за народными избранниками.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

1 июля станет финальным днём голосования по поправкам в Конституцию России, которые, среди прочего, предоставляют Владимиру Путину право баллотироваться в президенты после 2024 года. Другие изменения предлагают закрепить обязательную индексацию МРОТ и пенсий, понятие традиционной семьи, сохранение территориальной целостности и защиту русского языка, перераспределить полномочия между ветвями власти.