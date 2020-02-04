https://static.news.ru/photo/7e5a96a6-4761-11ea-aff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя новый проект Кодекса об административных правонарушениях, заявил, что этот документ возбуждает ненависть к законотворчеству.

По его словам, проект «никуда не годится», так как в нём нет «сквозных» статей. Кроме того, новый КоАП увеличивает штрафы в несколько раз, передаёт РБК.

Новая редакция КоАП предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит три тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении. Представивший проект КоАП Минюст заявил, что часть изменений была введена по инициативе МВД.

Как писал NEWS.ru, Министерство внутренних дел России изучит и примет к сведению замечания по штрафам за нарушения правил дорожного движения, предусмотренные проектом нового Кодекса об административных правонарушениях.