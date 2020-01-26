https://static.news.ru/photo/db3ee678-4041-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер считает, что в ситуации с арестом российского моряка Сергея Животова, который умер в больнице города Прая (Кабо-Верде), нарушений международного права не было, власти страны вели себя, по его словам, более чем лояльно. Доставку его тела в Россию стоимостью €10 тыс. оплатил благотворительный фонд «Мурманск», дата похорон пока неизвестна.

Я не вижу оснований предъявлять что-либо Кабо-Верде. Они вели себя более чем лояльно в данной ситуации. Он был переведён в больницу, было проведено определённое лечение, — сообщил РИА Новости Веллер.

Он подчеркнул, что в больнице для Животова организовали специальное питание, сотрудники российского посольства и благотворители активно участвовали в его судьбе. Суд над остальными моряками, по сведениям Веллера, должен начаться в конце января.

Как писал NEWS.ru, в Кабо-Верде скончался один из членов экипажа судна ESER, задержанного за контрабанду наркотиков. Сергей Животов умер от язвенного колита в больнице города Прая после продолжительной болезни.

Судно ЕSER, шедшее под флагом Панамы в марокканский порт Танжер, было задержано в Кабо-Верде 1 февраля 2019 года. На его борту были обнаружены 260 тюков с кокаином, общий вес которых превысил 9,5 т. Экипаж, в большинстве своём состоящий из жителей Мурманска, местные власти арестовали и поместили в тюрьму.