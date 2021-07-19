Депутат: кураторство вице-премьеров свидетельствует о кризисе вертикали

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своих заместителей кураторами федеральных округов. В правительстве объясняют инициативу необходимостью единой экономической политики для достижения национальных целей. Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов рассказал NEWS.ru, почему, по его мнению, введение этого института свидетельствует о проблемах властей на местах и почему на инициативу могут обидеться губернаторы и полпреды.

— Что вы думаете насчёт инициативы правительства?

— Эта инициатива родилась после последней прямой линии президента Владимира Путина. Президент почувствовал, что административная вертикаль практически не работает. Не просто так на саму прямую линию ежегодно обращаются более чем с 2 млн вопросов. При этом это какие-то совершенно простецкие вопросы, которые все надо решать на местах. Народ ищет правду и защиту, которую без этого не находит.

Когда в своё время начали вводить институт полпредов, я спрашивал, зачем это нужно, если губернаторы избираются, если есть местные силовые структуры. Мне отвечали, что это нужно на время до приведения в соответствие с федеральной (Конституцией. — NEWS.ru) региональных Конституций. Особенно остро тогда стояла проблема Татарстана. Предполагалось, что после этого можно будет федеральные округа упростить. Я также указывал на отсутствие денег, а содержание полпредства затратное — нужны самолёты, машины, аппарат. И это всё при том, что в регионах и так есть три-четыре этажа управленческого аппарата. Теперь вот ставят, так сказать, смотрящих за самими полпредами. При этом нет должного финансового сопровождения.

— Проблема в отсутствии средств у полпредов и регионов?

— Года три назад я обращался к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой собрать большую комиссию для обсуждения назревшей необходимости изменить взаимоотношения между центром и регионами. Чтобы хотя бы несколько больше денег оставалось на местах, а не шло в Москву затем, чтобы потом вернуться в регионы. Это позволило бы губернаторам не обивать пороги министерств. Однако пока вместо этого выделили новых кураторов только.

— Возможно, следует менять законодательство?

— В своё время, когда принимался 131-й федеральный закон «О местном самоуправлении», мы обсуждали его в кабинете Путина, и я говорил ему, что этот закон не нужно внедрять до тех пор, пока мы не гарантировали местному самоуправлению финансовую стабильность. Отсюда и нехватка средств на школы, больницы, детские сады. Да, Мишустин выступил формально грамотно, говоря о том, что необходимо поставить на первое место экономическое развитие регионов, но какие инструменты есть у этих назначенных вице-премьеров? Бюджеты в регионах определены, как и дотации федерального центра. Что остаётся делать? Контролировать полпредов и губернаторов? На это, мне кажется, могут обидеться на местах.

Премьер-министр Михаил Мишустин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Путин во время прямой линии говорил, что на местах часто не исполняют поручения верха.

— А полпредства как раз за это и отвечают, они несут ответственность за исполнение поручений. Кто подбирает губернаторов и голосует за них? Однопартийцы из «Единой России». КПРФ (Харитонов — член этой фракции. — NEWS.ru) почти никогда этим не занимается. Точно так же нужно вспомнить, как в своё время назначали министра обороны Анатолия Сердюкова. Мы, коммунисты, тогда предупреждали, к чему это может привести.

— Получается, что Путин и Мишустин сами указывают на плохую работу вертикали власти?

— Да, получается, что решив назначить кураторов, правительство расписывается в бессилии на местах. Если речь о том, чтобы контролировать распределение средств, то непонятно, почему назначенный «погоняло» без средств может сделать то, что не получается у полиции, следственных органов, прокуратуры и полпреда. При этом, напомню, что полпреды подчиняются президенту напрямую.