Депутат из Новосибирска подготовила бомбоубежище в подвале дома Депутат горсовета Новосибирска Каверзина подготовила бомбоубежище в подвале дома

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина подготовила бомбоубежище в подвале дома, сообщает «Сиб.фм». Она пообещала принести туда около 15 литров воды, а свои действия объяснила в соцсетях тем, что «в стране всё время что-то взрывается».

Спасибо нашей управляющей компании за то, что открыла подвал. Завтра туда принесу воды литров 15. <...> Разведку уже провела, как там и что выяснила. Куда бежать в случае чего, стало понятней, — отметила Каверзина.

В комментариях к её посту заявили, что в Новосибирске спокойнее, чем в Европейской части России, а открытый подвал опасен не из-за терроризма, а из-за «местных дураков».

Ранее, 2 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух прозвучавших взрывах. Очевидцем происшествия стал сам глава региона, проснувшийся от грохота. Он также уточнил, что в социальных сетях появились кадры со вспышками в небе.

Днём 1 мая стало известно возгорании на одном из объектов российского оборонного ведомства. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель. По словам губернатора региона, он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.