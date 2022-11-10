Депутат Драпеко заявила о желании «набить морду» блогеру Некоглаю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что «набила бы морду» блогеру Некоглаю (Николаю Лебедеву), снявшему ролик с пародией на российского военного, отбивающегося от гранат ВСУ. По ее мнению, противоположным примером поведения является другой блогер — актер Вячеслав Манучаров.

Я бы ему (Некоглаю. — NEWS.ru) морду набила. Я вот сейчас была у Славы Манучарова на эфире (на записи интервью для YouTube-канала актера. — NEWS.ru), очень мне понравился этот парень. У него трое детей, он говорит: «Я детьми своими привязан к нашей земле». Кто-то, допустим, как Красовский, у него детей нет, он как оторванный листок летит. А Слава Манучаров говорит: «У меня здесь деды, прадеды, дети — и внуки здесь будут. Поэтому я привязан к этой истории, к этой земле — нашей стране, и поэтому я никуда не уеду», — рассказала Елена Драпеко.

9 ноября Пресненский суд Москвы решил депортировать блогера Некоглая из России. Кроме того, его, гражданина Молдавии, оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства». Из зала суда Некоглая повезли в центр временного содержания мигрантов.

Тиктокер был задержан полицией через сутки после публикации ролика с пародией на российского военного, отбивающегося от гранат ВСУ. Член Общественной палаты и глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина заверила, что Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичная дискредитация ВС РФ).

Позже стало известно, что российский солдат, который одну за другой отбросил от себя гранаты, пущенные с украинского дрона, оказался пехотинцем из Ленинградской области. В администрации области выразили гордость за мужество военнослужащего. Как сообщал MK.RU, боец выжил.