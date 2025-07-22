Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак Демограф Тимаков: супруг с низким доходом вынужден быть ведомым в паре

Чем больше разница в доходах между супругами, тем крепче их брак, заявил демограф Владимир Тимаков. По его словам, которые приводит KP.RU, в этом случае партнер с низким доходом становится «ведомым».

Разница в доходах порождает взаимозависимость — супруг с низкими доходами (чаще всего женщина) зависит от того, кто зарабатывает больше. Поэтому он вынужден терпеть и сглаживать возможные конфликты, подстраиваться, быть ведомым в этой паре, — рассказал Тимаков.

Он добавил, что когда же оба партнера финансово состоятельные и независимые, то у них больше поводов для разногласий. По его словам, бывает так, что уровень доверия в семье такой, что супруга и не стремится зарабатывать, если муж ее обеспечивает. Однако, если в паре есть ребенок, на первое место выходит именно родительство.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что молодежи нужно на личном примере показывать важность рождения детей. Он отметил, что полностью разделяет мнение президента РФ Владимира Путина, что многодетная семья является национальной идеей страны.