Демограф: человечество перестанет воспроизводиться через 10 лет Демограф Крупнов: человечество перестанет воспроизводиться через 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родильный дом

Примерно через 10 лет человечество в целом, как единая среда, перестанет воспроизводиться, а условная семья станет еще меньше, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Демограф также уточнил, что к концу столетия численность русских может сократиться наполовину, если семьи останутся «полуторадетными» — с одним-двумя детьми.

Человечество перестанет воспроизводиться, как мы перестали в 1964 году. Потом мы дружно сдавали свои демографические позиции. Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться, — заявил Крупнов.

Демограф при этом убежден, что исчезновение русских невозможно и этого в итоге не произойдет. Однако он подчеркнул, что русский народ должен приложить сверхусилия, чтобы остаться в истории. Для этого, по его мнению, нужно увеличить количество детей в семье с одного-двух до двух-трех.

Демограф Андрей Коротаев ранее рассказал, что основной причиной сокращения населения России в 2022 году вновь стало снижение рождаемости. По его словам, в 2020–2021 годах главной причиной была избыточная смертность из-за пандемии COVID-19, но в минувшем году этот фактор потерял свою значимость.