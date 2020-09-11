Дело вдовы рэпера Картрайта передали другому следователю

https://static.news.ru/photo/d3b02c3a-f448-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Сменился следователь, который ведёт дело Марии Кохал, вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Предполагается, что причиной тому стали жалобы защиты.

Следователь по делу сменился. Хронологически это произошло после того, как на следствие начали поступать жалобы, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам адвоката Кохал Ирины Скурту, предыдущий руководитель следственной группы оказывал давление на её подзащитную, чтобы добиться признательных показаний. На его действия юрист пожаловалась в прокуратуру и СКР.

Расчленённое тело Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в конце июля. Пакеты с останками лежали в холодильнике. Кохал сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез.

Вдове предъявили обвинение в убийстве, в начале августа она была заключена под стражу на срок до 30 сентября. Свою вину женщина не признаёт.

Как писал NEWS.ru, рэпер мог быть отравлен. Следов наркотиков в его останках специалисты не обнаружили. Окончательно причина смерти музыканта пока не установлена. По словам адвоката, на это может потребоваться до двух месяцев, поскольку останки Картрайта в плохом состоянии.