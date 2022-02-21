«Дело к войне»: россияне из приграничной зоны едут на «большую землю»

21 февраля на границе России с ДНР и ЛНР фактически было введено военное положение. Ночью и утром в районе села Фёдоровка, что на самом юге Ростовской области, слышалась канонада. Звуки взрывов доносились со стороны границы. А потом в здание поста погранслужбы прилетел неизвестный снаряд. Небольшое строение было фактически уничтожено. В ФСБ заявили об обстреле со стороны Украины. Корреспондент NEWS.ru попытался проехать к месту ЧП и оценил обстановку в приграничной зоне.

Трасса, ведущая от Таганрога к Азовскому морю и далее к границе с ДНР, заполнена тяжёлой техникой. Колоннами, небольшими группами и по одиночке по магистрали двигаются БТРы, тягачи с самоходками, заправщики, тяжелые грузовики, амфибии и прочий военный автопром. На финише они, накрепко закупоривая дороги, скапливаются у приграничной зоны в рычащую смрадную выхлопной вонью массу брони. По обочинам курят мрачные бойцы с полным комплектом оружия. Офицеры объясняют автомобилистам, куда им стоит ехать, и заворачивают всех, у кого нет местной прописки.

На соседних трассах мобильные посты сотрудников ФСБ вежливо, но жёстко посылают журналистов на три буквы — в ЦОС (Центр общественных связей спецслужбы):

«Вы въехали в зону ответственности ФСБ. Здесь нельзя снимать видео, нельзя фотографировать. Нельзя задавать вопросы. Что можно? Можно развернуться и уехать. Пока можно».

История с уничтожением поста погранслужбы у многих вызвала вопросы. Во-первых, не очень ясна цель обстрела мощными снарядами здания, являвшегося хлипким павильоном. Во-вторых, диверсионно-разведывательные группы практически никогда не имеют тяжелого вооружения. Ведь незаметно ползти с миномётом или пушкой за спиной довольно затруднительно. Не говоря уже о том, что для проникновения вплотную к российской границе боевикам пришлось бы сначала миновать линию соприкосновения с силами ДНР. Которые за восемь лет войны сумели возвести весьма эффективную оборону.

Однако в ФСБ уже опубликовали видео последствий другой стычки с диверсантами. Днем Южный военный округ сообщил, что украинские БМП проникли на территорию РФ для экстренной эвакуации украинской ДРГ. В то же время в сообщении было указано, что группа была обнаружена пограничным нарядом около 09:00 в районе населенного пункта Митякинская. Пятеро диверсантов были уничтожены, сообщили в пресс-службе. Впоследствии, уже на заседании Совбеза РФ директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на российской территории, возле границы с Украиной, взяли в плен одного украинского военного.

Напряженная обстановка, стрельба и сообщения СМИ уже изрядно нервируют россиян, живущих в приграничной зоне. Они рассказали о звуках перестрелок, доносившихся с другой стороны границы накануне ночью. Многие планируют уехать из опасного региона на время, пока всё не уляжется.

«Так страшно не было даже в 2014-2015 годах, — говорит здешний водитель Павел, — Тогда шли бои ополчения с украинцами за Новоазовск. Но так близко и так густо никогда не стреляли. Думаем бежать вслед за донецкими беженцами».

Он рассказывает, что недавно мимо его дома прошла танковая колонна. После этого Павел и решил перебраться на время к родным в Воронеж.

«Ясно, что дело к войне», — грустно разводит руками мужчина и идёт к воякам стрелять сигарету.

По его словам, многие соседи уже успели уехать «на большую землю».