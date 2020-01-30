Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести с 11 февраля на конец месяца — начала марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это связано с большим количеством предложенных поправок, которые необходимо всесторонне изучить.
Он уточнил, что обсудить перенос чтения планируется 3 февраля на Совете Думы,
Как писал NEWS.ru, ранее блогер Александр Харчевников рассказал, что направил многим популярным медийным персонам предложение о рекламе поправок в Конституцию с перечислением предварительно написанных плюсов. 18% получивших письмо согласились.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен