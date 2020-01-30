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Власти с 1 февраля проиндексирует все социальные выплаты, компенсации и пособия. Информация об этом есть на сайте правительства.

Правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 февраля 2020 г. коэффициент индексации 1,030, — говорится в документе. Речь идёт о Героях Советского Союза, Героях России, полных кавалерах ордена Славы, Героев...