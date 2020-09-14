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«Дамский угодник»: Виторган высмеял позу Лукашенко на снимке с Путиным

19:48, 14 сентября 2020 487
Максим Виторган Максим Виторган Фото: mvitorgan/Global Look Press

Актёр Маским Виторган прокомментировал снимок с переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Поза белорусского лидера показалась ему забавной, и он поспешил составить психологический портрет гостя, исходя из «языка тела».

На фото лидеры двух стран сидят за небольшим столиком. При этом Путин расположился более вальяжно, откинувшись на спинку и расположив руки на подлокотниках. Его белорусский коллега развернулся к нему корпусом и чуть наклонился вперёд.

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Что ж они все, как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли и как застывшее желе по креслу растекаются, — описал Виторган Путина.

Что касается Лукашенко, то он, по словам актёра, выглядит словно «дамский угодник 18–19 веков».

Никак гербарий принёс полюбоваться, — иронично заметил Виторган.

Встреча двух президентов в формате «один на один» прошла 14 сентября в Сочи. Для Лукашенко эти переговоры стали первыми в рамках зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее психолог Наиля Бирарова отметила, что поза президента России Владимира Путина во время переговоров с главой Белоруссии говорит о том, что он чувствует спокойствие, уверенность и расслабленность. Однако он при этом испытывает скуку, писал NEWS.ru.

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