Цветущие сады до самого снега — посадили этот многолетник и не можем нарадоваться

Хризантема мультифлора представляет собой уникальный многолетник, который сохраняет декоративность до поздней осени и первых заморозков. Это растение образует идеальные шаровидные кусты, обильно усыпанные цветами, создавая эффект готовых природных букетов. Особенностью данной культуры является способность самостоятельно формировать правильную сферическую форму без дополнительной обрезки.

Для успешного выращивания достаточно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой, так как растение не переносит застоя влаги. Посадку осуществляют весной, выдерживая расстояние между кустами 40-50 сантиметров для полноценного развития. Хризантема мультифлора отличается зимостойкостью и не требует сложных укрытий, достаточно легкого mulchрования корневой системы. Растение демонстрирует устойчивость к болезням и вредителям, что значительно упрощает уход. Цветение продолжается с августа до первого снега, охватывая широкую палитру оттенков от белоснежных и лимонных до медных и пурпурных тонов. Секрет длительного сохранения декоративности заключается в правильном выборе места посадки и минимальном вмешательстве в рост растения.

Мультифлора прекрасно подходит для бордюрных посадок, контейнерного выращивания и создания акцентных точек в садовом дизайне. С каждым годом куст наращивает мощь и объем, достигая максимальной декоративности на третий-четвертый год после посадки. Растение не требует частой пересадки и может расти на одном месте 4-5 лет, сохраняя при этом идеальную форму и обильное цветение.

