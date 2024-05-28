Что за португальский дрон AR3, который мог атаковать РЛС «Воронеж-ДМ»

Фото: tekever.com

Tekever AR3

Португальский дрон Tekever AR3 мог быть использован ВСУ для атаки по позиции загоризонтной РЛС «Воронеж-ДМ» под Армавиром, пишут Telegram-каналы. Минобороны РФ это никак не комментировало. Что известно о данном беспилотнике?

Какие известны новые подробности возможной атаки ВСУ на позиции РЛС «Воронеж-ДМ»

«В конце мая в Сети появились видео, на которых, предположительно, видны следы поражения РЛС „Воронеж-ДМ“ под Армавиром беспилотниками неизвестного типа. Судя по характеру повреждений, речь может идти о частичном осколочном поражении высоковольтных магистралей питания приемо-передающих модулей. В то же время непосредственно блоки приемо-передающих модулей (вместе с усилителями, фазовращателями и контурами охлаждения) могли получить минимальные повреждения, на что указывает отсутствие следов прямого попадания дронов в активные антенные решетки. Учитывая модульность конструкции „Воронеж-ДМ“ (и всех станций этого типа), можно ожидать оперативного восстановления комплекса и его возврата на боевое дежурство», — передает Telegram-канал «Военная хроника».

Источник сообщил, что двухантенная РЛС «Воронеж-ДМ» является одним из звеньев стратегической системы предупреждения о ракетном нападении, обеспечивает мониторинг воздушно-космического пространства, прикрывает центральноазиатское, а также североафриканское направления в сторону Средиземного моря и функционально заменила РЛС «Дарьял» в Габале и РЛС «Днепр» под Севастополем.

«Станция служит средством контроля пусков баллистических ракет на дистанции 6 тыс. км, а также обнаруживает высотные гиперзвуковые аэродинамические средства воздушно-космического нападения. Какой дрон могли применять для удара по РЛС? Изначально считалось, что для удара по „Воронежу-ДМ“ в ГУР смоделировали сложный низковысотный маршрут полета дронов типа „Лютый“ или UJ-26 „Бобер“ с огибанием секторов обзора РЛС зенитно-ракетных средств ВКС России. Однако в дальнейшем появились сведения, что для удара применялись британо-португальские дроны Tekever AR3. Любопытно, что этот дрон спроектирован по технологии VTOL (вертикальный взлет) и мог быть развернут в непосредственной близости от РЛС, вероятно, в нескольких километрах. Однако не исключается и вылет с территории Украины», — отметила «Военная хроника».

Фото: tekever.com Tekever AR3

«Рыбарь» также считает, что РЛС «Воронеж-ДМ» мог атаковатьпортугальский дрон Tekever AR3.

«Помнится, еще летом прошлого года, когда мы впервые написали о том, что ВСУ активно используют португальские беспилотники, к нам в бот активно присылали опровержение от различных португальских СМИ. Мол, информация ложная, а португальцы не передавали украинским формированиям новейшие БЛА. Но, как прекрасно видно, теперь „Текеверы“ используют и для ударов по стратегическим объектам России. AR3 — это младшая версия семейства Tekever. Они более массовы, поэтому их и применяли в качестве дрона-камикадзе. На вооружении противника также есть модификации AR5 — более современные дроны с усовершенствованным разведывательным оборудованием», — сообщил источник.

«Военная хроника» также подчеркнула, что для построения маршрутов в обход систем ПВО могла применяться разведывательная информация с дрона RQ-4 Global Hawk ВВС США.

«Напомним, что на протяжении уже нескольких месяцев фокус внимания данных RQ-4B ВВС США смещен именно на Краснодарский край, что видно по маршруту полетов, о которых „Военная хроника“ сообщала неоднократно. Удар по армавирской станции (и вероятная попытка поразить еще одну РЛС типа „Воронеж“ — в 25 км от Орска) может быть частью одной операции по нанесению болезненных медийных ударов. Вполне возможно, что применение британо-португальских дронов в этом случае — принципиальный момент, поскольку именно британцы считаются „архитекторами“ многих акций ГУР: попытки высадиться в Крыму и других кампаний, результат в которых так и не был достигнут. Орская и армавирская станции — ближайшие к территории Украины», — добавил авторы канала.

Минобороны РФ версии «Рыбаря» и «Военной хроники» о возможной атаке на РЛС «Воронеж-ДМ» никак не комментировало.

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