Что известно о нападении на отдел полиции в Ереване, есть ли погибшие

Фото: Нарек Галстян/ТАСС

Обстановка у здания полиции в Ереване

Сегодня, 24 марта, неизвестные люди, вооруженные гранатами, ворвались в Нор-Норкский отдел полиции Еревана. Что об этом известно, какие новости выходят?

Атака на отдел полиции в Ереване 24 марта

По информации армянского издания News.am, около 16:30 по московскому времени группа людей потребовала от полиции освободить неких граждан, которые, по их словам, были незаконно задержаны правоохранительными органами. Во дворе здания полиции прогремел взрыв. По предварительным данным, есть раненые.

«Еще два человека с ручными гранатами потребовали отпустить сторонников, в противном случае они угрожали взорвать гранаты», — уточняется в публикации.

По информации Sputnik Азербайджан, предположительно, гранату взорвали члены «Боевого братства», которые хотели освободить ранее задержанных участников организации за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Все они в приграничных районах Тавуша проводили мероприятия по организации самообороны местного населения.

К отделу полиции прибыло большое количество силовиков. В МВД Армении сообщили, что нападение на отдел полиции в Ереване совершили трое, двое из них ранены в результате взорванной ими же гранаты. Они госпитализированы с осколочными ранениями.

Один человек был с гранатой, он остается у отдела. Здание полиции в Ереване оцеплено, на место приехал спецназ.

Глава полиции Армении также прибыл к участку полиции, куда ворвались неизвестные. По информации ТАСС, в настоящее время он ведет переговоры с вооруженным мужчиной, находящимся в здании. Также к месту происшествия приезжают машины экстренных служб и скорой помощи.

Около 18:00 по московскому времени силы спецназа СНБ Армении вошли в здание отдела полиции в Ереване, где находится вооруженный гранатой человек.

Что за организация «Боевое братство»

«Боевое братство» — общероссийская некоммерческая организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Ее участники отрицают свою причастность к инциденту в Ереване.

«Мы осуждаем любую террористическую деятельность и действуем лишь в рамках закона», — отмечается в заявлении.

При этом сегодня задержали минимум 49 членов «Боевого братства»: их подозревают в незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов.

Утром в воскресенье члены организации «Боевое братство» намеревались отправиться в приграничное с Азербайджаном село Воскепар в Тавушской области на северо-востоке Армении, где планируется процесс демаркации и делимитации с последующей передачей под азербайджанский контроль четырех сел.

Одно из направлений деятельности армянского «Боевого братства» заключается в повышении способности самообороны населения. Организация выступает против переговоров с Азербайджаном.

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