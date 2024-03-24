Никита Самойлов

В Ереване силовики оцепили здание полиции с вооруженными людьми Sputnik: в Ереване оцепили здание полиции, куда ворвались люди с оружием

24 марта 2024 в 17:32

Фото: Нарек Галстян/ТАСС

Ереван. Сотрудники правоохранительных органов у здания полицейского участка, в которое ворвались неизвестные вооруженные люди