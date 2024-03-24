Здание отдела полиции общины Нор-Норк в Ереване, куда ворвалась группа вооруженных людей, оцеплено, сообщает Sputnik Армения. Согласно информации агентства, на место происшествия прибыли бойцы спецназа.
На опубликованных кадрах видны правоохранители в форме, а также оградительная лента. Как уточнило агентство со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, в результате взрыва у отделения полиции два человека получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу.
По информации корреспондента ТАСС, к полицейскому участку прибыл глава полиции Армении. В настоящее время он ведет переговоры с вооруженным мужчиной, находящимся в здании. Также к месту происшествия прибывают машины экстренных служб и скорой помощи.
Ранее СМИ сообщали, что группа вооруженных людей ворвалась в отделение полиции общины Нор-Норк в Ереване. По предварительным данным, рядом со зданием произошел взрыв гранаты.
До этого люди в камуфляже напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы открыли огонь по посетителям уже на входе, а после начали стрелять по зрителям в концертном зале. Они также подожгли помещение.