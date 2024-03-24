Стало известно о взрыве у отдела полиции в Ереване РИА Новости: вооруженные люди ворвались в отдел полиции в Ереване

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Вооруженные люди ворвались в отдел полиции общины Нор-Норк в Ереване, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, рядом со зданием была взорвана граната, есть раненные.

Как стало известно Sputnik Азербайджан, предположительно, гранату взорвали члены «Боевого братства», которые пытались освободить ранее задержанных участников организации. Отмечается, что 24 члена организации были задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Все они в приграничных районах Тавуша проводили мероприятия по организации самообороны местного населения.

Ранее люди в камуфляже напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Террористы начали стрелять по посетителям уже на входе, а после открыли огонь по зрителям в концертном зале. Позднее они подожгли помещение.

По данным МЧС, на утро 24 марта число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 133 человек, среди них трое детей. Еще 154 человека числятся пострадавшими. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.