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23 июля 2025 в 11:30

Чизкейк «Миндаль-малина» с обалденным соусом! Десерт без мороки за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Миндальный чизкейк с малиной — нежный десерт без повода! Этот чизкейк стал моей визитной карточкой — готовлю его для особых случаев и просто когда хочется сладкого. Хрустящая миндальная основа, нежная творожная начинка и кисло-сладкая малина создают идеальный баланс вкусов. Секрет в том, что даже замороженные ягоды работают отлично!

Для основы измельчаем 200 г миндаля в крошку (не в муку!), смешиваем с 50 г сахара и 80 г растопленного сливочного масла. Утрамбовываем в форму (Ø22 см) и выпекаем 10 минут при 180 °C.

Для начинки взбиваем 600 г творожного сыра, 150 г сахара и ваниль. По одному добавляем 3 яйца, затем 200 г сметаны. Выливаем на основу. Запекаем 40 минут в духовке с паром (поставьте стакан воды).

Малиновый соус: 200 г ягод (свежих или замороженных) провариваем с 2 ст. л. сахара до густоты, протираем через сито. Украшаем охлажденный чизкейк свежими ягодами, лепестками миндаля и соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

малина
чизкейки
десерты
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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