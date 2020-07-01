Число выявленных мутаций коронавируса нового типа достигло 200

https://static.news.ru/photo/58cf2d16-bb92-11ea-80d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи обнаружили около 200 мутаций коронавируса нового типа, рассказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.

По её словам, новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.

Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так называемую атипичную пневмонию. — NEWS.ru ) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром. — NEWS.ru), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV — 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200, — заявила Алимбарова.

Всего в РФ зафиксировано 654 405 заболевших в 85 регионах за время пандемии COVID-19. Также за минувшие 24 часа скончались 216 граждан с подтверждённым коронавирусом. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 9536 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Больше всего пациентов скончалось в Санкт-Петербурге: там зафиксировано 46 летальных исходов. В Москве умерли 35 пациентов. 24 смерти пришлись на Подмосковье.

За минувшие сутки из российских больниц выписались 10 281 человек, излечившихся от коронавируса. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.

Во всём мире COVID-19 заболели 10 477 554 человека. Скончались 511 300 пациентов. 5 354 800 исцелились, передаёт Институт Джонса Хопкинса (США). РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 636 538 человека (127 425 умерло, выздоровело 720 631), на втором Бразилия — 1 402 041(59 594 умерло, выздоровело 788 318).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты в области вирусологии предлагают задействовать тактику «трёх Т» в ответ на вспышку коронавируса в Казахстане. Такая стратегия оправданна, поскольку вакцины от коронавируса и коллективного иммунитета к нему пока нет.