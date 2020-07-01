Вирусологи предложили ответить «тремя Т» на вспышку COVID-19 в Казахстане

https://static.news.ru/photo/d7f39bb2-bb84-11ea-93de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Российские специалисты в области вирусологии предлагают задействовать тактику «трёх Т» в ответ на вспышку коронавируса в Казахстане.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович пояснила, что такая стратегия оправдана, поскольку вакцины от коронавируса и коллективного иммунитета к нему пока нет. По её словам, три «Т» означают «трафик» — закрытие границ, «тестинг» — максимально широкое тестирование населения с целью раннего выявления заражения и «трейсинг» — отслеживание контактов заболевших для предотвращения распространения вируса.

Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане, — сказала Попович РБК.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, в свою очередь, отметил, что о появлении нового штамма коронавируса в Казахстане речи не идёт. По его мнению, вспышка заболевания в республике никак не отразится на эпидемиологической ситуации в РФ. Однако эксперт одобрил идею властей Казахстана об ужесточении карантинных мер.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал рассмотреть вопрос о введении в стране жёсткого карантина. По его словам, с момента снятия ограничений в мае количество заболевших в республике возросло в разы.

По данным Минздрава Казахстана, по состоянию на 1 июля зарегистрировано 41 065 случаев коронавируса, выписаны из больниц 13 558 пациентов, скончались — 188.

В РФ с начала пандемии зафиксировано 654,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 422,3 тысячи пациентов, умерли 9,5 тысячи.