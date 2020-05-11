Число случаев коронавируса в сибирских регионах приближается к пяти тысячам

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В регионах Сибири за последние трое суток количество пациентов с COVID-19 ежедневно увеличивалось более чем на 300 человек. На сегодняшний день число инфицированных составляет 4 854.

Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр. По его данным, за минувшие сутки подтверждено 374 новых случая заражения.

В среднем по округу на 100 тысяч населения выявляется 28,4 случаев COVID-19, — говорится в сообщении.

По словам полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, в некоторых сибирских регионах уже снята часть ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. В частности, работу возобновили предприятия отдельных отраслей, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Мы все понимаем, как важно постепенно ослаблять установленные ограничительные меры, однако решения должны быть взвешенными и в полной мере соответствовать санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, — заявил он на совещании с главами регионов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.