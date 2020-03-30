https://static.news.ru/photo/5c90f2ac-7279-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 31 марта сократит число авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы.

Такое решение принял Минтранс РФ, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства. По его данным, на сегодняшний день потребность для вывоза россиян сохраняется лишь для небольшого количества стран.

На данный момент из-за границы в Россию вернулось 150 тысяч человек. При помощи авиакомпании «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вывезено около 1200 граждан РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.