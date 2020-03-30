Россия с 31 марта сократит число авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы.
Такое решение принял Минтранс РФ,
На данный момент из-за границы в Россию вернулось 150 тысяч человек. При помощи авиакомпании «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вывезено около 1200 граждан РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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