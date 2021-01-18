Психиатр рассказал, кто отказывается от вакцинации, боясь «чипирования» 

https://static.news.ru/photo/5e71a8f8-59b1-11eb-bc53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист в области психиатрии Александр Федорович рассказал NEWS.ru о нескольких типах людей, которые отказываются от антикоронавирусной вакцинации, боясь «чипирования».

По мнению Федоровича, прежде всего это люди тревожно-мнительного склада личности, которые могут сомневаться в нескольких аспектах происходящего. Так, если у них в приоритете страх перед «чипами» и «тотальным контролем», то человек однозначно скажет нет прививке, даже если у него будет страх заражения коронавирусом.

От вакцинации будут отказываться люди со склонностью к рациональному мышлению. Допустим, есть мнения специалистов высокого уровня — академиков и учёных, и оба говорят совершенно разные вещи про вакцинацию. В зависимости от того, как человек относится к первому или второму мнению, будет сделан его выбор, — утверждает психиатр.

Как рассказывает Федорович, ещё одну группу лиц, подозрительно относящихся к вакцинации, составляют люди, которые не доверяют власти и системе здравоохранения.

«В число сомневающихся можно включить и людей, которые считают, что вакцинация — это политика, экономика, что угодно, но не медицина», — заключил медик.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции началась в России 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.