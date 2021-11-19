«Честные выборы» внесли в реестр иноагентов

Минюст добавил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Честные выборы». Также в перечень иноагентов попал фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов». Эти организации были созданы физлицами, ранее объявленными иноагентами, по требованию законодательства, сообщается на сайте Минюста.

В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, — говорится в сообщении.

В течение месяца после признания человека СМИ-иноагентом он обязан создать юридическое лицо и уведомить об этом Минюст.

17 ноября «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции в ГД Сергея Миронова, такой вариант будет более мягким. Сейчас решение о статусе иностранного агента принимает Минюст.

Инициативу поддержали в Союзе журналистов России. По словам главы объединения Владимира Соловьёва, нормы об иноагентах изначально не были проработаны должным образом.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике единоросс Олег Матвейчев заявил, что процесс признания СМИ иностранным агентом не предполагает никакой работы суда. По его словам, для признания СМИ иноагентом есть чёткий критерий — получение иностранного финансирования.