«Человек хочет кушать»: москвич подал в суд на «Макдоналдс» из-за масок

Житель Москвы Эдуардо Кушнерос подал в суд на «Макдоналдс» и «Теремок», потому что не мог получить в заведениях еду без маски. Он также объяснил NEWS.ru, почему подписался в иске как «Живая душа в теле мужчины Эдуардо», и признался, что после отклонения всех заявлений не будет снова пытаться судиться с ресторанами быстрого питания.

По словам Кушнероса, в августе он сделал заказ в «Макдоналдсе» в Центральном детском магазине в столице, но не смог его получить — сотрудники заведения отказались выдавать еду посетителю без маски на лице.

Они хотели вернуть деньги, но я сказал сразу: «Нет, я хочу кушать». Это мой инстинкт, — поделился мужчина.

Он посчитал, что его права были нарушены, и пошёл в суд. Он уверен, что «Макдоналдс» действовал мошенническим образом, так как сотрудники не отдали ему ни деньги, ни еду.

Когда компания подписала договор о том, что она будет обслуживать человеков и граждан, она обязана исполнять это вне зависимости ни от чего. Губернатор не может издать закон выше конституционного. Они обязаны исполнять свою работу без тряпок на лице, без намордников на лице, без уколов. Человек хочет кушать, он доверился стране, пришёл, купил, и, соответственно, он должен это получить, — сказал истец.

В иске он потребовал выплатить ему $8888 (около 630 тысяч рублей). Мужчина объяснил, что восьмёрка — «культовая цифра» и «если её перевернуть набок — это вечность».

В первом иске он представился как «Живая душа в теле мужчины Эдуардо», а когда его отклонили, подал второй, где назвался «Живой в теле мужчины Эдуардо». Информация о деле есть в картотеке Мосгорсуда.

Нас считают гражданами, а это ограждённые в правах. Человек — чуть-чуть повыше статус. А вот живой мужчина — он не может быть судим никем, с ним невозможно ничего сделать, он выше, чем все права. Душа в теле живого мужчины — статус ещё выше: мужчинами и женщинами могут быть существа без душ, — объяснил Кушнерос своё решение.

Аналогичная ситуация у него произошла с сетью «Теремок», где он хотел купить блины и чай. Однако продавщица наотрез отказалась принимать заказ. Несмотря на это, Кушнерос подал в суд и на эту сеть. В результате суды не стали рассматривать ни один из исков. Он подчеркнул, что больше не будет пытаться начать тяжбу с этими компаниями.

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