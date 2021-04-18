Цены производителей на мясо кур рухнули, но россияне этого не заметили

https://static.news.ru/photo/54bd46c0-960b-11e9-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Производители снизили цены на куриное мясо в связи со снижением спроса. Глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов объяснил, что это связано с Великим постом.

Стоимость курятины ползла вниз последние 3-4 недели, рассказал он газете «Известия», это при том, что в начале 2021 года она резко подскочила. По словам Лантюхова, в апреле цены отыграли примерно 30% роста с начала года.

Минсельхоз согласился с тем, что производители снизили отпускные цены на тушки курицы, но отметили, что на рознице это пока никак не отразилось. Впрочем, уверены эксперты, опрошенные изданием, учитывая начавшееся снижение, дополнительные меры регулирования стоимости на куриное мясо со стороны правительства вряд ли понадобятся.

Крупный ретейлер «Лента» рассказал газете, что в апреле закупочные цены действительно снизились, но незначительно — всего на 2%. Компания сдерживает рост стоимости куриного мяса за счёт других товаров и промоакций.

Ранее власти обсуждали возможность закрепления цен на мясо птицы. Такое предложение озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. Она признала, что за последние два месяца стоимость куриного мяса и яиц увеличилась на 10% во во всех регионах России. Таким образом, у правительства есть право запустить механизм регуляции цен, писал NEWS.ru.