Царебожие и отвага: как ОМОН выселял Среднеуральский монастырь

В Свердловской области судебные приставы и ОМОН выселили из Среднеуральского женского монастыря сторонников секты царебожников и бывшего схимонаха РПЦ Сергия (Романова), которые захватили и удерживали религиозную общину почти год. Поводом для выселения власти назвали «выявленные нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности». Ранее из монастыря сбежал преемник Сергия и его ближайший помощник, который руководил общиной царебожников после его ареста, — монах Силуан, он же Андрей Храмов, ранее дважды судимый, а ныне разыскиваемый за тройное убийство. Подробности — в материале NEWS.ru.

Приставы при поддержке Росгвардии прибыли к монастырю 14 апреля рано утром по московскому времени. Согласно заявлению Управления ФССП по Свердловской области, приставы исполняли решение Верхнепышминского городского суда о признании здания непригодным к проживанию. Выселенным было предложено временно разместиться на турбазе «Остров сокровищ», однако они отказались, уточнив, что им есть где жить. Ворота в монастырь были заблокированы и опечатаны.

Екатеринбургская епархия пообещала оказать помощь монахиням, в том числе «гуманитарную», для чего открыта горячая линия — о количестве обратившихся пока не сообщалось. Также всем желающим было предложено переехать в другие монастыри Свердловской области либо, если речь идёт о жителях иного региона, — пообещали помощь при возвращении «по месту регистрации». Из сообщения правительства региона стало известно, что среди выселенных есть семьи с детьми, а также человек с инвалидностью, для которого не были созданы надлежащие условия.

Последние 1,5 месяца располагавшаяся в монастыре община царебожников была фактически обезглавлена. 26 февраля в монастырь нагрянули силовики в поисках монаха Силуана, который возглавил её после ареста в конце декабря 2020 года схиигумена Сергия. Силуан по прозвищу Рыжий представлялся фамилией Осипов, однако оказалось, что на самом деле его зовут Андрей Храмов, он дважды судим и находится в розыске по подозрению в тройном убийстве, совершённом в 1999 году. Однако он успел сбежать из монастыря и вновь скрылся.

Тогда, в 1999 году, только что отсидев срок за разбой, по версии следствия, Храмов вместе с подельниками запланировал ограбить трёх таджиков, торговавших на рынке Екатеринбурга. Преступники вооружились пистолетами и представились сотрудниками уголовного розыска, таким образом проникли в квартиру жертв и начали вымогать деньги, при этом пытая их. После чего таджиков связали и убили каждого выстрелом в голову — такую версию озвучивал источник «Интерфакса» в силовых структурах.

Павел Лисицын/РИА Новости

После этого Храмов якобы скрывался то в Москве, то в Северной Осетии, достал поддельный паспорт на другое имя, уехал на Камчатку, где жил 10 лет, и в 2016 году приехал в Среднеуральский монастырь, где сблизился с схиигуменом Сергием. По мнению разных источников, именно он писал тексты многих проповедей Сергия, ставших популярными на YouTube.

Сам Сергий, также имевший криминальное прошлое — убийство в ходе разбойного нападения, воровство и ДТП со смертельным исходом, был задержан 29 декабря прошлого года, после чего доставлен в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.

Захват монастыря произошёл весной 2020 года. В середине апреля, в начале эпидемии коронавируса, патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы даже на Пасху. В ответ настоятель монастыря схиигумен Сергий опубликовал в Интернете видеообращение, призвав не подчиняться карантинным мерам и прокляв всех, «кто посягает на закрытие храмов». После этого РПЦ запретила его в служении, а церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана и обязал покинуть монастырь. Он не подчинился, призвав на помощь сторонников со всей страны, включая казаков. Представители властей, как и посланники епархии, в монастырь не допускались.

Ранее схиигумен Сергий (Романов) приобрёл относительно широкую известность в православных кругах как инициатор строительства нескольких монастырей и храмов, а также как фигурант различных скандалов. Поводами для них становилось в том числе то, что он был рукоположён в сан будучи ранее осуждённым за убийство с отягчающими обстоятельствами, также поступали жалобы о жестоком обращении с детьми на людей, живущих в Среднеуральском женском монастыре. Его называли духовником Натальи Поклонской — бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы, однако сама она в последнее время это отрицала. С 2018 года он публиковал на YouTube записи своих эпатажных проповедей — в них он выступал с позиций фундаменталистского православия и монархизма, предрекал конец света. Обрушивался с критикой на политику РПЦ по сближению с другими конфессиями, в первую очередь иностранными, называл политику государства по оцифровке персональных данных «цифровым рабством», а выдачу ИНН и СНИЛС — инструментом сатанинского суперкомпьютера по имени «Зверь». Рассказывал про «глобальный иудейский заговор», отождествлял коммунистов и евреев. С началом пандемии COVID-19 категорически выступал против профилактических и карантинных мер, сам коронавирус он связывал с якобы имевшем место распространением вышек сотовой связи 5G.

Павел Лисицын/РИА Новости Павел Лисицын/РИА Новости Павел Лисицын/РИА Новости Павел Лисицын/РИА Новости Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com Павел Лисицын/РИА Новости