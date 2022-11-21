Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» проверят после слов о ВС России СК проверит слова экс-участника игры «Что? Где? Когда?» Аскерова о российской армии

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ровшан Аскеров

Следственный комитет России (СКР) проверит и даст правовую оценку высказываниям экс-игрока телеигры «Что? Где? Когда» Ровшана Аскерова о российской армии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Бывшему знатоку может грозить уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому Ютуб-каналу и направленным против Вооруженных сил России, — говорится в сообщении.

В конце апреля МВД России объявило Аскерова в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нем Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования.

Сейчас Аскеров находится за пределами страны. По его словам, общение с Россией он «свел к нулю».

В конце мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. Ему предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.

Также суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом). Ему инкриминировали распространение фейков о ВС РФ.