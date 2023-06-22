«Бывает страшно, но это моя работа»: интервью гранатометчицы из зоны СВО Интервью с девушкой-штурмовиком, выполняющей боевые задания на самом крае передовой

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

На линии боевого соприкосновения девушки — это редкость. Чаще всего это медики или те, кто помогает военнослужащим в качестве волонтеров. Героиня нашего интервью умеет обращаться как с РПГ, так и с АК-12, а также проводить долгие недели в траншеях наравне с бойцами из спецподразделения. Это девушка-гранатометчик с позывным Кику, служащая в зоне СВО. Она рассказала репортеру NEWS.ru, как научилась стрелять из гранатомета, какие цели поражает в первую очередь, тяжело ли обходиться на передовой без душа и что заставило напарников ее уважать.

«Мне больше подходят взрывные задачи»

Мы подъезжаем к полигону на окраины Донецка и Кику начинает свою тренировку — делает упор лежа, производит несколько выстрелов, затем совершает рывок вперед, продолжая при этом поражать мишень. То же самое с РПГ — он, кстати, трофейный, забрали с позиций ВСУ: снаряд закрепляется в ствол и вылетает в сторону сгоревшей машины. Выстрел — и с громким свистом снаряд разрезает воздух.

Свой позывной Кику, а в мирной жизни Татьяна, получила в честь марки японских ножей Кику Мацуда, известных во всем мире своей прочной сталью. Кику также переводится с японского как цветок. Прочность и женственность — сложно представить позывной, лучше описывающий своего владельца.

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Боевой путь Кику начался в 2013 году, когда они с мужем приняли решение поехать в Донбасс, чтобы увидеть происходящие события своими глазами. В тот момент они еще жили в Чернигове, в городе на Севере Украины, и, по словам Татьяны, видели, как меняются настроения людей, как стали появляться нацбатальоны. Ее муж, гражданин Чехии, имеющий боевой опыт, активно поддерживал российскую позицию в военном конфликте в Донбассе. В 2015 году Татьяна начала служить в составе 100-й бригады ДНР, там же впервые научилась обращаться с гранатометом и выполнять штурмовые задачи.

— Вы, возможно, единственная девушка-гранатометчик по обе линии СВО. Расскажите, как вы этому обучились?

— В 2015 году у нас ещё не было инструкторов, которые разбирались в РПГ, поэтому многому пришлось обучаться самой — интернет, книги, боевые товарищи. Я сразу поняла, что мне больше подходит эта специальность. Снайперы должны быть хладнокровные, терпеливые, как охотники. А мне по моему опыту больше подходит выполнять темповые, взрывные задачи.

Гранатометчик работает на ближней дистанции — 300–200 метров, поэтому должен быть стрессоустойчивым и физически крепким. Нагрузки влияют на отбор. Я не искала для себя преимуществ, я такой же боец, как и все остальные. На поле боя мы все равны.

Кадры боевых будней, личный архив Кику

— Что является целью гранатометчика?

— БТР, военная техника и пехота. Используем фугасные, термобарические и противопехотные снаряды. Бывает страшно, но я знаю, на что я иду и что у меня за работа.

Кем была Кику в мирной жизни

До начала спецоперации и событий на Украине Кику профессионально занималась спортивным пауэрлифтингом, имела категорию мастера спорта международного класса. В мирной жизни тренировала учеников в спортивном зале. Силовые показатели: жим лежа — 95 кг, становая тяга — 150 кг, приседания — 147 кг. Даже во время боевых выходов она старается поддерживать физическую форму. Недавно на позициях, которые они держали несколько недель, группа сделала из металлической штанги и канистр простейший тренировочный снаряд, чтобы не терять тонус.

— В какой момент вы почувствовали, что вас уважают?

— Когда отжалась от пола 50 раз в первый день. Чуть больше, чем мужчины. Поначалу, когда я начинала тренироваться на полигоне, я совершала смешные ошибки, но они по-доброму их разбирали. Это тоже жизненный опыт. На передовой ты проверяешь себя, понимаешь, кто ты есть и на что способен.

— Был случай, который особенно запомнился?

— Во время выполнения задания мы вступили в прямое боестолкновение с противником, который находился в трехстах метрах от нас. Нам нужно было закрепиться на позициях, и это была очень опасная ситуация. Но задача была выполнена, мы закрепились. К сожалению, один боец погиб.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Тренировка Кику на полигоне

«На поле боя мы все равны»

Муж Кику служит с ней в одном подразделении. Иржи Урбанек с позывным Бегемот в 2021 был приговорен чешским судом к 20 годам заключения за участие в боевых действиях в Донбассе. Его судили по статье «Терроризм». Начиная с 2015 года Иржи сражается на стороне российского ополчения. Как и Кику, он обладает спортивным прошлым. Их группа выполняет задачи на одном из самых сложных участков в зоне СВО. Каждый выход требует чрезвычайного напряжения сил и применения всех навыков, полученных за годы службы. Тяжелая погода, дождь, грязь в окопах случаются каждый день. По признанию командира группы, на счету их подразделения значится несколько пораженных целей за последнее время.

— Не мешает, когда ты на задании думаешь о близком человеке? Есть выражение, что у войны не женское лицо. Согласны с этим?

— Мы вместе одно целое даже на задании. Я рада, что у нас есть возможность служить вместе. Это скрепляет отношения, я знаю, что он мной гордится.

Во Второй мировой войне девушки воевали наравне с мужчинами и достаточно неплохо с этим справлялись. Вспомнить даже Людмилу Павличенко, которая убила 39 фашистов. Сложно сказать, что это не женское лицо, правда? Или 588 гвардейский полк, девушки-летчицы, вчерашние студентки, которые летали на этих фанерных самолетах и такое вытворяли, я ими восхищаюсь. Это наша общая беда, мы и преодолевать ее должны вместе.

Личный архив Кику

Официально женщинам запрещено служить в российской армии в составе боевых подразделений, они не подлежат военному призыву. Тем не менее в период Великой Отечественной войны женщины массово служили в составе Советской армии и активно защищали города во время наступления немцев. Были созданы целые «женские батальоны». На службу в противовоздушную оборону за период войны мобилизовали около 100 тысяч комсомолок. Считается, что из женщин в силу физиологических особенностей получаются хорошие снайперы. Также в период ВОВ появились девушки-летчицы и санитарки, которые отчаянно вытаскивали раненых с поля боя.

— В зоне СВО нет парикмахерских, салонов красоты. Вам важно, чтобы волосы были чистые, бывает сложно в этом плане?

— Конечно, на несколько дней приходится отказываться от душа. Тяжело, но со всем можно справиться. Я чувствую себя комфортно, потому что рядом мой муж, он моя поддержка. Мне близка боевая служба, я умею стрелять, люблю стрелковое оружие. На 8 Марта сослуживцы подарили две вещи — тактические наушники и цветы. О наушниках я сама попросила.

По словам Кику, когда спецоперация закончится и все цели будут выполнены, она, возможно, вернется к тренерской и спортивной деятельности.

— Сейчас популярны идеи феминизма. Как к ним относитесь?

— Никак, — с улыбкой объясняет Кику. — Мне вообще не нравится это разделение — мужчины, женщины. Мы все равны. Нельзя говорить, что женщины на что-то не способны или что мужчины на что-то не способны.

Была смешная ситуация: я охраняла позицию, блиндаж, а другие бойцы находились внизу. И тут я слышу женский крик! Я думаю: откуда у нас там женщины? Вроде одни парни. И тут выбегает боец и кричит: «Представляешь, на меня крыса села!» Все посмеялись. Немного подумав, он добавил: «Вряд ли ты бы так же закричала».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Тренировка Кику на полигоне

Кику отстреливает еще несколько рожков и убирает трофейный РПГ в машину. Теперь ей нужно возвращаться в расположение части. Скоро нужно готовиться к следующему выходу.

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