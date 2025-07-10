Быстрый завтрак за 10 минут! Рубиновый омлет на сковороде! Просто и вкусно

Быстрый завтрак за 10 минут! Рубиновый омлет на сковороде! Просто и вкусно

Свекольный омлет — розовый завтрак за 10 минут! Этот необычный омлет станет настоящим украшением вашего утра! Нежная текстура, яркий цвет и полезные свойства свеклы — идеальное сочетание для тех, кто любит начинать день с чего-то особенного. А главное — готовится проще простого!

Начнем с подготовки свеклы. Берем 120 г сырой свеклы (это примерно половинка небольшого корнеплода), очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Секрет сохранения цвета — сразу сбрызнуть 1 ч. л. лимонного сока, но если его нет под рукой, можно обойтись и без этого.

В глубокой миске взбиваем 3 яйца с щепоткой соли и перца до однородности. Добавляем подготовленную свеклу и аккуратно перемешиваем. Если хотите более нежную текстуру, можно добавить 1 ст. л. молока или сливок.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выливаем яично-свекольную смесь, накрываем крышкой и готовим 3–4 минуты. Затем аккуратно переворачиваем (можно разрезать на несколько частей для удобства) и жарим еще 2–3 минуты.

Пока омлет готовится, подготовим начинку. 100 г творога смешиваем с рубленым укропом и солью по вкусу. Свежий огурец нарезаем тонкими ломтиками. Готовый омлет складываем пополам, внутрь выкладываем творожную массу и огурцы.

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