Быстрый рецепт баклажанов-гармошек, который стал хитом у меня дома

Быстрый рецепт баклажанов-гармошек, который стал хитом у меня дома

Баклажаны-гармошки — простой и очень вкусный рецепт, который покорит любого. Нежные внутри, с хрустящей корочкой и ароматом чеснока и зелени — идеальный вариант для легкого ужина или завтрака. Готовятся быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

красный перец — 1 шт.;

зеленый перец — 1 шт.;

шампиньоны — 6–7 шт.;

помидор — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 4 ст. л.;

сыр твердый — 150 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны вымыть и сделать поперечные надрезы, не разрезая до конца. Посолить и оставить на 15 минут, затем промыть. Нарезать перец, шампиньоны, помидор и лук мелко, обжарить на масле до мягкости. Добавить чеснок, соль, перец и зелень. Наполнить надрезы баклажанов начинкой, выложить в форму, сбрызнуть маслом. Запекать 25 минут при 180 °C, посыпать сыром и запекать еще 5–7 минут до золотистой корочки.

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