Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 14:37

Быстрый рецепт баклажанов-гармошек, который стал хитом у меня дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны-гармошки — простой и очень вкусный рецепт, который покорит любого. Нежные внутри, с хрустящей корочкой и ароматом чеснока и зелени — идеальный вариант для легкого ужина или завтрака. Готовятся быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • красный перец — 1 шт.;
  • зеленый перец — 1 шт.;
  • шампиньоны — 6–7 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны вымыть и сделать поперечные надрезы, не разрезая до конца. Посолить и оставить на 15 минут, затем промыть.
  2. Нарезать перец, шампиньоны, помидор и лук мелко, обжарить на масле до мягкости. Добавить чеснок, соль, перец и зелень.
  3. Наполнить надрезы баклажанов начинкой, выложить в форму, сбрызнуть маслом.
  4. Запекать 25 минут при 180 °C, посыпать сыром и запекать еще 5–7 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо насытит и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
овощи
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.