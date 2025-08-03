Быстрый рецепт баклажанов-гармошек, который стал хитом у меня дома

Баклажаны-гармошки — простой и очень вкусный рецепт, который покорит любого. Нежные внутри, с хрустящей корочкой и ароматом чеснока и зелени — идеальный вариант для легкого ужина или завтрака. Готовятся быстро, а результат всегда радует.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.;
- красный перец — 1 шт.;
- зеленый перец — 1 шт.;
- шампиньоны — 6–7 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- сыр твердый — 150 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны вымыть и сделать поперечные надрезы, не разрезая до конца. Посолить и оставить на 15 минут, затем промыть.
- Нарезать перец, шампиньоны, помидор и лук мелко, обжарить на масле до мягкости. Добавить чеснок, соль, перец и зелень.
- Наполнить надрезы баклажанов начинкой, выложить в форму, сбрызнуть маслом.
- Запекать 25 минут при 180 °C, посыпать сыром и запекать еще 5–7 минут до золотистой корочки.
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